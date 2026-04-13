La Festa dei Libri e dei Fumetti itinerante fa tappa al Centro Servizi Moccia di Pratola Serra con un Cenacolo artistico animato dallo storico d’arte Gianluigi Santoro venerdì 17 aprile 2026 ore 18,00

di Saverio Bellofatto

L’evento promosso dall’Associazione la Piccola Cometa con il patrocinio morale del Comitato Nazionale Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, del Comune di Pratola Serra e la collaborazione di Pro Loco Baiano, PMI Internationale Ass. Agorà.

Nella bella cornice della mostra delle tavole originali del Cantico delle Creature di Alessia Bellofatto, venerdì 17 aprile alle ore 18,00, il primo importante incontro d’autore condotto dallo storico d’arte Gianluigi Santoro con le cinque poetesse e autrici Maria Consiglia Alvino, Cinzia Coppola, Antonietta Gnerre, Rita Pacilio e Assunta Sànzari Panza che presenteranno le loro recenti pubblicazioni letterarie.

Parliamo di cinque personalità del mondo poetico che annoverano un corposo curriculum personale, artistico e sociale che qui brevemente ripotiamo: Maria Consiglia Alvino è nata ad Avellino nel 1987. È laureata in Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico; ha conseguito nel 2017 il dottorato di ricerca in Filologia, con specializzazione in letteratura greca antica, presso le Università di Napoli Federico II e Strasburgo. Insegna lettere presso il liceo “V. de Caprariis” di Atripalda (AV), dove vive. Nel 2022 è stato pubblicato il suo romanzo d’esordio A volte la neve (Readaction Editrice) e nel 2023 la sua silloge poetica Elegie per Calypso (Delta 3 Edizioni).

Cinzia Coppola è nata nel 1968 ad Avellino, dove vive. Laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Salerno, insegna Lettere in un istituto scolastico di Avellino. Ha cominciato a pubblicare versi nel 1997 partecipando alla rivista Poeti Irpini e Post-Avanguardia Delta3 Edizioni, e nel 1998 alla rivista Altofragile di Franco Arminio.

Nel 2018 il suo racconto intitolato Avellino City entra a far parte della raccolta di autori vari Punti Cardinali edita dalla casa editrice romana Chance Edizioni. Rêveries è la sua prima raccolta poetica edita nel 2023 dalla casa editrice Delta3Edizioni.

Con delle poesie inedite è stata inclusa nella Antologia Transiti Poetici Vol XLV 2024. Poesie della silloge Rêveries sono apparse sul blog de L’Unità Strisciarossa 2024. Antonietta Gnerre, nata ad Avellino nel 1970, è poeta, critico letterario, scrittrice, saggista, giornalista e docente. Laureata in Scienze Religiose si occupa come studiosa della poesia religiosa del Novecento. Collabora con la Cattedra di Diritto e Letteratura del Prof. Felice Casucci, Università del Sannio (BN) e con l’Università Irpina del Tempo Libero di Avellino.

Ha pubblicato le sillogi poetiche: Il Silenzio della Luna (Menna 1994), Anime di Foglie (Delta 3 1996), Fiori di Vetro – Restauri di Solitudine (Fara 2007), Preghiere di una Poetessa (Fara 2008), PigmenTi (L’Arca Felice 2010), I ricordi dovuti (Progetto Cultura 2015) e i saggi Meditazione poetica e Teologica in Mario Luzi (Delta 3 2008), Cristina Campo – Il viaggio silenzioso e spirituale, Il silenzio del diritto, saggi di Diritto e Letteratura, a cura di Felice Casucci (esi 2013).È presidente del Premio Internazionale «Prata», la cultura nella Basilica. Collabora con «Il Quotidiano del Sud» e su riviste di cultura poetica, cartacee e on line. Rita Pacilio nasce a Benevento nel 1963 e vive sulle colline sannite.

Si è formata presso l’Università degli Studi di Napoli conseguendo la laurea in Sociologia – indirizzo socio-psicologico – e la specializzazione in Mediazione familiare e dei conflitti interpersonali.

Si dedica alla poesia, alla narrativa, alla letteratura per l’infanzia, alla saggistica e alla musica. Direttrice del marchio editoriale RPlibri, lavora nell’editoria da oltre un ventennio.

Rita Pacilio è ideatrice e direttrice artistica di Festival dedicati alla poesia tra cui il “Festival della poesia nella cortesia” a San Giorgio del Sannio (dal 2009 al 2019) e il “Festival della poesia lungo la via… un altro modo di dire poesia”. Una bravissima e geniale performer musicale e letteraria.

Assunta Sànzari Panza, nata a Castelvenere (Benevento), vive in provincia di Avellino, dove svolge la professione di docente. Ha pubblicato testi poetici nell’antologia Chiamata contro le armi, a cura di Nadia Cavalera, su riviste cartacee e in diversi siti letterari, poi raccolti nel volume Lux. Nova et vetera (Robin Editore, 2022) premiato dalla giuria del concorso internazionale «Città di Montevarchi». Della sua opera si sono occupati tra gli altri, Gualberto Alvino e Fiorenzo Toso per «Treccani», Maurizio Soldini, Giuseppe Manfridi e Francesco Tarquini. Di imminente pubblicazione il romanzo dal titolo La bambina si sposò a cinque anni.

Un appuntamento da non perdere.