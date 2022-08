Mugnano del Cardinale – Intronizzata Santa Filomena con i portantini di San Matteo. Le foto più belle

Ieri mattina, alle 10, si è tenuta l’ intronizzazione della Statua miracolosa di Santa Filomena. I cullatori di San Matteo hanno portato in processione la Statua lungo il viale De Lucia. Il corteo religioso è stato aperto dallo stendardo del Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie, seguito dagli stendardi del Comitato Festa di Santa Filomena e delle tre squadre battenti, presenti i centri italiani dell’ Arciconfraternita Universale di Santa Filomena: quello di Battipaglia, di Nocera Superiore e di Mugnano del Cardinale. All’ ingresso del Santuario, i portantini di San Matteo hanno riconsegnato la Statua ai cullatori classici che hanno provveduto all’ intronizzazione.

Alle 11 è stata poi celebrata la Messa Solenne dal Rettore, Don Giuseppe Autorino che ha ringraziato il Comitato Festa per l’impegno profuso, il popolo di Mugnano per la partecipazione e i portantini di San Matteo.

La presenza dei portantini di San Matteo è stata la prima novità della festa di quest’anno. I portatori di statue sono uomini vestiti di camice e asciugamani che portano, a spalla, le effigie di diversi Santi, non sono mercenari, non lo fanno a scopo di lucro, ma sono uomini di fede che con sacrificio e devozione rendono onore ai Santi. I portantini erano guidati dai tre capi paranza: i sigg. Matteo de Martino, Gennaro Memoli e Bruno Fariello.

Un plauso va alle suore Connie e Debbie per aver provveduto ad addobbare i baldacchini e di Santa Filomena e quello del Santo Curato d’Ars. Una menzione speciale va al coro, diretto in modo eccellente dal maestro Antonio Ercolino, noto per aver scritto vari brani sulla Santina.

Si è aperta dunque la settimana dei festeggiamenti in onore della Principessina del Paradiso. (L. Carullo)

Clicca sul link per vedere tutte le foto