Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Maria Ferrara

La comunità di Mugnano del Cardinale si stringe nel dolore per la scomparsa di Maria Ferrara, vedova Antonio Buoncervello, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 92 anni.

Donna molto legata alla famiglia e conosciuta in paese, Maria Ferrara lascia un ricordo di affetto e semplicità in quanti hanno avuto modo di conoscerla nel corso della sua lunga vita. La notizia della sua scomparsa ha destato sincera commozione tra parenti, amici e conoscenti.

A darne il triste annuncio sono la figlia Maria Grazia, con il marito Michele Orefice, il figlio Ferdinando, con la moglie Filomena Pantalone, i cognati, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno oggi, 22 dicembre, alle ore 16.00, partendo dalla casa dell’estinta in via Antonio Gramsci n. 5 per la Parrocchia Maria SS. del Carmine in Mugnano del Cardinale. Dopo il rito religioso, la salma sarà salutata in chiesa.

Per volontà della famiglia si dispensa dai fiori.

Mugnano del Cardinale, 21 dicembre 2025.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al dolore (vale anche per ringraziamento).