MUGNANO DEL CARDINALE. Il magistrato Catello Maresca in visita al Santuario di Santa Filomena. Le foto più belle

Martedì 21 giugno 2022 a Mugnano del Cardinale in gran segreto è arrivato accompagnato dalla sua scorta il dott. Catello Maresca, magistrato napoletano famoso per la sua lotta ai Clan e all’arresto di camorristi di primo piano come Michele Zagaria. Giunto in paese per ricevere il premio Bassa Irpinia 2022 non potendo presenziare alla serata del 24 gennaio, per ovvi motivi di sicurezza, è stata l’occasione anche di fargli visitare il Santuario di Santa Filomena. Ecco le foto più belle.

