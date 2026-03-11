Ospedale di Comunità, la Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno conferma la proprietà del Comune

11/03/2026 binews.it Alta irpinia, EVIDENZA 0

Ospedale di Comunità, la Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno conferma la proprietà del Comune

“Il Fondo edifici di culto non risulta proprietario del fabbricato, poiché in ogni caso la legge n. 16/1974 ha estinto ogni diritto del FEC, già risalente all’atto del 1875, intercorso con il Comune e ha riconosciuto a quest’ultimo il titolo di proprietario”. La Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno, con nota inviata oggi – 11 marzo 2026 – all’Asl di Avellino e per conoscenza alla Regione Campania -Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Settore Attuazione opere pubbliche interventi strategici e al sindaco di Montella, ribadisce che la proprietà dell’edificio che dovrà ospitare l’Ospedale di Comunità è di proprietà del Comune di Montella.

“Questo documento ufficiale – dichiara il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane – conferma quanto sosteniamo da tempo. Una convinzione supportata, ovviamente, da una corposa documentazione che, a più riprese, è stata inviata a tutte le istituzioni interessate. Grazie a questo documento si sgombera il campo da ogni altro equivoco e/o interpretazione. E non esistono più elementi ostativi per l’avvio degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità a Montella. Auspichiamo, pertanto, che l’Asl di Avellino avvii quanto prima le opere per rispettare i tempi imposti dal Pnrr, scongiurando così ulteriori e deleterie lungaggini che avrebbero altre motivazioni, di sicuro non relative al percorso tecnico-amministrativo, dimostratosi corretto e lineare nel corso delle varie tappe. La dimostrazione plastica arriva, tra l’altro, da tutti i pareri già acquisiti”.