MUGNANO DEL CARDINALE. Domenica la processione di Sant’Antonio. Ecco le strade interessate

Domenica 26 giugno alle ore 17.30 si svolgerà la Santa processione di Sant’Antonio da Padova a Mugnano del Cardinale. La processione è un cammino guidato dal sacerdote dove si chiede raccoglimento e preghiera. Le strade interessate al passaggio della statua riguardano tutti i quartieri del paese: Via Turone, Via dell’Ulivo Via Nazionale (a scendere), Via San Silvestro, Via Nicola Pistell,i Via Nazionale (a scendere), Via Togliatti, Via della fratellanza, Via Giovanni XXXIII, Via Campo Via Democratica, Via del Parco, Via Nazionale (fino American bar), Via Nazionale (fino all’aragonese), Via Garibaldi, Corso Europa (rione Mastrangelo), Via Garibaldi, Piazzetta Curato D’Ars, Santuario. FERMATE: Rotonda via Pistelli Zona Campo Rione Mastrangelo Piazzetta curato D’Ars.

adsense – Responsive – Post Articolo