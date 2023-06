MUGNANO DEL CARDINALE. Domani 4 Giugno si terrà la Giornata Ecologica organizzata dalla proloco “Rimettiamoci Insieme”

Domani 4 Giugno si terrà la Giornata Ecologica organizzata dalla proloco Rimettiamoci Insieme. Alle 9 ci si ritroverà alla Pineta di San Pietro, ove i volontari saranno divisi in squadre e si consegnerà loro il materiale occorrente per la raccolta. Le aree che sono state individuate per la raccolta dei rifiuti abbandonati sono: collina di San Pietro e la piana del Litto. Alle 12:30 si concluderanno i lavoratori e ci sarà un momento di riflessione sulla giornata.

Alle 13 si potranno degustare prodotti tipici locali offerti dalla Proloco.

Tutelare e proteggere il Creato sono azioni nobili che ogni uomo dovrebbe fare. (L. Carullo)