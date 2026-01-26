Mugnano del Cardinale, chiusura del plesso scolastico di via Montevergine il 28 gennaio 2026

Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che, a seguito dell’interruzione programmata di energia elettrica prevista per la giornata di martedì 28 gennaio 2026, il plesso scolastico di via Montevergine (scuola primaria e secondaria) resterà chiuso.

Il disservizio elettrico, comunicato dalla società di distribuzione, interesserà la fascia oraria compresa dalle ore 8.30 alle ore 16.00, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle attività didattiche. L’assenza di energia, infatti, comporta il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento, illuminazione e delle attrezzature elettroniche, condizioni non compatibili con la permanenza degli alunni e del personale scolastico.

La chiusura è stata disposta con ordinanza sindacale contingibile e urgente, a tutela della sicurezza e del benessere degli studenti, dei docenti e del personale ATA.

Il provvedimento è stato regolarmente trasmesso all’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” e agli organi competenti, oltre a essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio online.

L’Amministrazione comunale invita le famiglie a prendere nota della comunicazione e ringrazia per la consueta collaborazione. Per eventuali aggiornamenti o ulteriori informazioni si rimanda ai canali ufficiali del Comune.