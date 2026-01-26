Pallacanestro Baiano 1988 chiude il girone d’andata in vetta: primo posto e numeri da capolista

La Pallacanestro Baiano 1988 chiude il girone d’andata nel migliore dei modi, conquistando il primo posto in classifica e confermandosi come una delle realtà più solide e competitive dell’intero campionato. La squadra guidata da coach Iannaccone ha costruito un percorso di altissimo livello, chiudendo la prima metà di stagione con un record straordinario di 12 vittorie e una sola sconfitta.

Numeri che raccontano una squadra completa, capace di imporsi su entrambi i lati del campo: Baiano vanta infatti il secondo miglior attacco del campionato e, dato ancora più significativo, la miglior difesa assoluta, a dimostrazione di un’identità di gioco chiara, organizzata e ben assimilata dal gruppo.

Un primato che non arriva per caso, ma che è il frutto di lavoro quotidiano, continuità e grande spirito di squadra, elementi che stanno permettendo ai biancoblù di guardare al prosieguo della stagione con ambizione e consapevolezza dei propri mezzi.

Parallelamente ai risultati della prima squadra, continuano a crescere anche i settori giovanili. I gruppi Under 14 e Under 19 stanno portando avanti il loro percorso di formazione con impegno e costanti segnali di miglioramento, confermando la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla società in ottica futura.

E le buone notizie non finiscono qui: grande entusiasmo anche attorno al minibasket, dove l’attività prosegue con numeri e partecipazione in aumento. Le prossime settimane porteranno nuove occasioni di festa e condivisione, a testimonianza di un progetto che guarda non solo ai risultati immediati, ma alla crescita dell’intero movimento cestistico locale.

La Pallacanestro Baiano 1988 continua così a costruire il proprio presente e il proprio futuro, dentro e fuori dal campo.