Vacanze di Carnevale 2026: ecco le date in Campania

Con le vacanze di Natale ormai archiviate, per studenti e famiglie lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento con una pausa dalle lezioni: le vacanze di Carnevale. Un momento atteso soprattutto dai più piccoli, che spezza la routine scolastica nel cuore dell’inverno.
In Campania, il calendario scolastico regionale prevede per il Carnevale 2026 la sospensione delle attività didattiche nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Due giorni di stop che permetteranno agli alunni di ricaricare le energie prima di affrontare l’ultima parte dell’anno scolastico.
È bene ricordare, tuttavia, che grazie all’autonomia scolastica, i singoli istituti possono decidere di apportare variazioni al calendario, aggiungendo eventuali giornate di chiusura legate a esigenze locali o organizzative, nel rispetto del limite minimo previsto di 200 giorni di lezione complessivi.
Dopo il Carnevale, il prossimo periodo di pausa sarà rappresentato dalle vacanze di Pasqua, che nel 2026 cadranno con la domenica di Pasqua il 5 aprile, offrendo un ulteriore momento di riposo prima del rush finale verso la conclusione dell’anno scolastico.
Si consiglia alle famiglie di consultare sempre le comunicazioni ufficiali delle scuole per eventuali aggiornamenti o modifiche al calendario.