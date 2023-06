Morte Berlusconi, Forza Italia: “Un grande visionario che ha costruito l’unico vero polo moderato, liberale e conservatore, segnando la storia della nostra Repubblica”.

Il circolo provinciale di Forza Italia, quello Cittadino di Avellino insieme ai coordinamenti territoriali, nonché il coordinamento regionale esprimono il più vivo cordoglio per la morte del

presidente Silvio Berlusconi.

Ci lascia un pezzo di storia dell’Italia che ha forgiato la vita sociale, politica e culturale del Paese. Un grande visionario che ha costruito l’unico vero polo moderato, liberale e conservatore in Italia, segnando la storia della nostra Repubblica.

Così anche in campo internazionale il Presidente Berlusconi ha saputo essere ideatore di una stagione politica della pace, unendo antichi blocchi geopolitici e stemperando le tensioni mondiali.

Un saluto alla storia del Nostro Paese. Che la Terra ti sia lieve”. così il Coordinamento provinciale e cittadino di Avellino, i coordinamenti territoriali dell’Irpinia sul decesso del leader e fondatore di Forza Italia.