Bonus Carta del Docente di 500 per insegnanti precari, il sindacato “Adesso Scuola Baiano” al vostro fianco

Il sindacato “Adesso Scuola Baiano “promuove il ricorso per il bonus Carta del Docente di 500 euro riservato agli insegnanti precari che, a partire dall’anno scolastico 2018/19 fino all’attuale anno scolastico, hanno avuto incarichi annuali al 30/6 o al 31/8.

Il ricorso fa riferimento alla sentenza del Consigl io di Stato n.1842/2022. Il principio del diritto è quello che per la formazione in servizio non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo (cfr. artt.63 e 64 del CCNL del 29/11/2007).

Il ricorso è gratuito per gli iscritti ad Adesso Scuola sede di Baiano e l’iscrizione è vincolante per tutta la durata del procedimento.

Per ottenere i moduli di adesione al ricorso è necessario inviare una richiesta all’indirizzo: adessoscuolabaiano@gmail.com con oggetto: RICORSO BONUS CARTA DOCENTE.