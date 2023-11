I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 02’20 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro, in via Madonnella, per un incendio di un’autovettura. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, sul posto i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza.