I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 04’00 di questa notte, sono intervenuti nel comune di Candida in via Ferrovia, per un incendio di una baracca in legno e lamiere adibita a deposito agricolo. Le fiamme che hanno interessato l’intera struttura sono state spente, mettendo anche in sicurezza l’area, in questo caso sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Montemiletto.