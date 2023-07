Montoro – A Cena in Bianco Veronica ha detto “SI!” a Michela

È tornata quest’anno Cena in Bianco Montoro con la sua esplosiva atmosfera, il divertimento, la musica, il buon cibo e tantissimi sorrisi. Chi era a tavola con amici, chi con familiari, chi festeggiava il 1° compleanno, chi l’onomastico e chi… ha chiesto la mano della persona che ama.

Michela ha chiesto a Veronica se volesse passare con lei il resto della sua vita, ha voluto farlo lì a Cena in Bianco in presenza di oltre 1000 persone, organizzando una coreografica sorpresa, fatta di musica e rose rosse, tra la gioia e la commozione degli amici di sempre.

E Veronica? Veronica ha detto “SI!” dando il via ad un vortice di abbracci e auguri per il loro amore.

L’edizione 2023 di Cena in Bianco è stata un successo, sold out e tanto divertimento per l’evento più magico dell’estate.

Tra un brindisi e l’altro, passeggiando tra i tavoli preparati ad arte, tra candelabri e vassoi pieni d’ogni bene, tra tanta convivialità ed allegria, voglia di sentirsi liberi per una sera e tanta musica. È stata un edizione tutta nuova, c’è solo da chiedersi cosa di meraviglioso potrebbe accadere alla prossima.