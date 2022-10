MONTELLA. Si inaugura la Panchina Blu

Sabato 29 ottobre 2022 in Piazzetta Rione Fondana alle ore 10:00 sarà inaugurata la Panchina blu . L’amministrazione comunale di Montella, in collaborazione con l’Associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga” ha fortemente sostenuto una iniziativa dal valore fortemente simbolico per promuovere il rispetto e l’inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico.

La panchina verrà colorata di blu durante cerimonia di inaugurazione a cura dei bambini e dei ragazzi presenti alla cerimonia.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è lavorare per fare anche di Montella un paese in cui sia diffusa la consapevolezza che ciascuno può dare il proprio contributo per vincere la sfida dell’inclusione, per guardare oltre le differenze e valorizzare le singole competenze.

Alla iniziativa sono stati invitati: le Scuole, le associazioni, tutti i cittadini.