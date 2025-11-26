Roccarainola capitale del sax per due giorni: arrivano le masterclass con i maestri internazionali Bellarosa e Scannapieco

Il 27 e 28 dicembre due appuntamenti musicali d’eccellenza organizzati dall’Associazione Musiculturiamo

ROCCARAINOLA – Saranno due giornate all’insegna della grande musica quelle in programma il 27 e 28 dicembre a Roccarainola, dove si terranno due prestigiose masterclass di sassofono, una dedicata al repertorio classico e una al jazz. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Musiculturiamo, con la direzione artistica del M° Luca Mozzillo, e rappresenta un’occasione unica per musicisti, studenti e appassionati del territorio.

Il 27 dicembre sarà protagonista il M° Guerino Bellarosa, docente, concertista e punto di riferimento nazionale del sassofono classico, che guiderà una sessione formativa dedicata a tecnica, interpretazione e stile del repertorio accademico.

Il giorno successivo, 28 dicembre, sarà invece la volta del M° Daniele Scannapieco, uno dei più apprezzati sassofonisti jazz italiani, noto per collaborazioni internazionali, incisioni e tournée nei principali festival del settore. La sua masterclass approfondirà linguaggio, improvvisazione, fraseggio e approccio moderno allo strumento.

Un evento di valore per il territorio

Le masterclass rappresentano non solo un’opportunità formativa, ma anche un segnale culturale importante per Roccarainola, che si conferma polo di attività musicali qualificate e punto di riferimento per:

✅ crescita artistica dei giovani

✅ promozione culturale locale

✅ scambio e partecipazione tra generazioni

✅ diffusione della musica come patrimonio comunitario

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati.

334 26 208 70

[email protected]

L’iniziativa ha già raccolto interesse da diversi comuni limitrofi, a conferma dell’attrattività dell’evento e della qualità dei docenti coinvolti.

Roccarainola si prepara così a due giornate di studio, passione e alto profilo musicale, all’insegna del suono del sax e del valore della formazione.