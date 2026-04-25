Avellino, Marco Alaia (Pd): “Con Nello Pizza la proposta migliore per il futuro della città”

Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Alla luce delle prime dichiarazioni diffuse dagli organi di stampa, mi permetto di consigliare ai nostri avversari di evitare di ricorrere a fantasiose ricostruzioni nel vano tentativo di buttarla in caciara. Guardassero piuttosto in casa propria, visto che a quanto pare hanno persino vergogna dei rispettivi alleati. Noi siamo convinti di aver messo in campo la migliore proposta per il futuro di Avellino, una città che chiede di essere pacificata dopo anni di lacerazioni, divisioni, contrapposizioni tribali e di disastri amministrativi. Nello Pizza è il candidato che serve ad Avellino, una persona seria, sobria, un grande professionista che in questi anni ha saputo guidare il Pd irpino in una fase complicatissima, con risultati straordinari. Con Pizza c’è tutto il campo progressista, una coalizione larga e coesa”. Lo dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Partito Democratico d’Irpinia.

“Quella che qualcuno definisce litigiosità – aggiunge Alaia – altro non è che la politica, qui non ci sono uomini o donne sole al comando, qui non c’è il civismo indistinto, qui non ci sono partiti che si vergognano di sè stessi. Qui c’è la politica, il presupposto della sola unità funzionale agli interessi dei cittadini, della comunità. Che non è quella costruita sommando interessi, ma ricercando la sintesi su di un orizzonte comune. Coltiviamo la speranza che ognuno, per la parte che rappresenta, possa spiegare ai cittadini la propria proposta per la futura Avellino, nell’interesse esclusivo dei cittadini che ci si candida a rappresentare. Noi siamo convinti che il nostro è il solo programma in campo in grado di rispondere alle istanze dei cittadini avellinesi, che cercano pace, serietà, competenze. In una parola buon governo”