Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 27 dicembre 2025

È stata effettuata l’estrazione di sabato 27 dicembre 2025 per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Come di consueto, sono migliaia i giocatori che hanno seguito con attenzione l’appuntamento, in attesa di conoscere numeri vincenti, jackpot e ritardatari in vista della prossima estrazione.

I numeri vincenti del Lotto – Estrazione 27 dicembre 2025

Queste le combinazioni estratte sulle singole ruote:

• Bari: 45 – 24 – 37 – 73 – 76

• Cagliari: 89 – 40 – 68 – 71 – 45

• Firenze: 87 – 41 – 35 – 80 – 46

• Genova: 30 – 53 – 62 – 78 – 73

• Milano: 12 – 8 – 77 – 18 – 53

• Napoli: 11 – 46 – 12 – 52 – 89

• Palermo: 26 – 65 – 32 – 89 – 58

• Roma: 78 – 8 – 59 – 57 – 64

• Torino: 50 – 12 – 43 – 48 – 70

• Venezia: 21 – 41 – 89 – 53 – 12

• Nazionale: 36 – 52 – 71 – 78 – 28

10eLotto: la combinazione completa

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’estrazione del 27 dicembre sono:

8 – 11 – 12 – 21 – 24 – 26 – 30 – 35 – 37 – 40 – 41 – 45 – 46 – 50 – 53 – 65 – 68 – 78 – 87 – 89

• Numero Oro: 45

• Doppio Oro: 45 – 24

Numeri Extra:

18 – 32 – 43 – 48 – 52 – 57 – 58 – 59 – 62 – 64 – 71 – 73 – 76 – 77 – 80

Superenalotto: combinazione vincente e jackpot

Per il Superenalotto, l’estrazione del 27 dicembre 2025 ha fatto registrare la seguente combinazione:

• Numeri vincenti: 8 – 19 – 20 – 41 – 74 – 84

• Numero Jolly: 45

• Numero SuperStar: 74

Il jackpot in palio per questa estrazione era di 96.800.000 euro, mentre per il prossimo concorso di lunedì 29 dicembre 2025 salirà a 97.600.000 euro.

Le quote del concorso Superenalotto n. 206

Superenalotto

• Punti 6: 0 vincite

• Punti 5+: 0 vincite

• Punti 5: 15 vincite – 15.137,39 euro

• Punti 4: 1.147 vincite – 200,48 euro

• Punti 3: 37.630 vincite – 18,46 euro

• Punti 2: 505.030 vincite – 5,00 euro

SuperStar

• 6 SuperStar: 0

• 5+ SuperStar: 0

• 5 SuperStar: 0

• 4 SuperStar: 8 – 20.048,00 euro

• 3 SuperStar: 252 – 1.846,00 euro

• 2 SuperStar: 2.770 – 100,00 euro

• 1 SuperStar: 13.778 – 10,00 euro

• 0 SuperStar: 24.888 – 5,00 euro

Seconda Chance

• Vincite da 50 euro: 132

• Vincite da 3 euro: 19.875

WinBox

• WinBox 1: 2.785 – 69.625,00 euro

• WinBox 2: 306.723 – 623.280,00 euro

I numeri ritardatari del Lotto

In vista della prossima estrazione del 29 dicembre 2025, ecco i numeri che mancano da più tempo:

Ritardatari assoluti

• Firenze: 42 (141 estrazioni)

• Nazionale: 59 (130)

• Bari: 20 (110)

• Bari: 46 (104)

• Venezia: 71 (99)

• Torino: 89 (92)

• Cagliari: 19 (92)

• Torino: 57 (84)

• Cagliari: 55 (84)

I tre numeri più ritardatari per ogni ruota

• Bari: 20 – 46 – 56

• Cagliari: 19 – 55 – 10

• Firenze: 42 – 65 – 16

• Genova: 52 – 34 – 69

• Milano: 73 – 50 – 44

• Napoli: 3 – 32 – 31

• Palermo: 36 – 52 – 21

• Roma: 6 – 26 – 36

• Torino: 89 – 57 – 18

• Venezia: 71 – 83 – 35

• Nazionale: 59 – 6 – 37

Superenalotto: i numeri più in ritardo

Infine, questi i numeri ritardatari del Superenalotto:

57 – 6 – 27 – 49 – 66 – 13