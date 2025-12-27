Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 27 dicembre 2025

È stata effettuata l’estrazione di sabato 27 dicembre 2025 per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Come di consueto, sono migliaia i giocatori che hanno seguito con attenzione l’appuntamento, in attesa di conoscere numeri vincenti, jackpot e ritardatari in vista della prossima estrazione.
I numeri vincenti del Lotto – Estrazione 27 dicembre 2025
Queste le combinazioni estratte sulle singole ruote:
• Bari: 45 – 24 – 37 – 73 – 76
• Cagliari: 89 – 40 – 68 – 71 – 45
• Firenze: 87 – 41 – 35 – 80 – 46
• Genova: 30 – 53 – 62 – 78 – 73
• Milano: 12 – 8 – 77 – 18 – 53
• Napoli: 11 – 46 – 12 – 52 – 89
• Palermo: 26 – 65 – 32 – 89 – 58
• Roma: 78 – 8 – 59 – 57 – 64
• Torino: 50 – 12 – 43 – 48 – 70
• Venezia: 21 – 41 – 89 – 53 – 12
• Nazionale: 36 – 52 – 71 – 78 – 28
10eLotto: la combinazione completa
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’estrazione del 27 dicembre sono:
8 – 11 – 12 – 21 – 24 – 26 – 30 – 35 – 37 – 40 – 41 – 45 – 46 – 50 – 53 – 65 – 68 – 78 – 87 – 89
• Numero Oro: 45
• Doppio Oro: 45 – 24
Numeri Extra:
18 – 32 – 43 – 48 – 52 – 57 – 58 – 59 – 62 – 64 – 71 – 73 – 76 – 77 – 80
Superenalotto: combinazione vincente e jackpot
Per il Superenalotto, l’estrazione del 27 dicembre 2025 ha fatto registrare la seguente combinazione:
• Numeri vincenti: 8 – 19 – 20 – 41 – 74 – 84
• Numero Jolly: 45
• Numero SuperStar: 74
Il jackpot in palio per questa estrazione era di 96.800.000 euro, mentre per il prossimo concorso di lunedì 29 dicembre 2025 salirà a 97.600.000 euro.
Le quote del concorso Superenalotto n. 206
Superenalotto
• Punti 6: 0 vincite
• Punti 5+: 0 vincite
• Punti 5: 15 vincite – 15.137,39 euro
• Punti 4: 1.147 vincite – 200,48 euro
• Punti 3: 37.630 vincite – 18,46 euro
• Punti 2: 505.030 vincite – 5,00 euro
SuperStar
• 6 SuperStar: 0
• 5+ SuperStar: 0
• 5 SuperStar: 0
• 4 SuperStar: 8 – 20.048,00 euro
• 3 SuperStar: 252 – 1.846,00 euro
• 2 SuperStar: 2.770 – 100,00 euro
• 1 SuperStar: 13.778 – 10,00 euro
• 0 SuperStar: 24.888 – 5,00 euro
Seconda Chance
• Vincite da 50 euro: 132
• Vincite da 3 euro: 19.875
WinBox
• WinBox 1: 2.785 – 69.625,00 euro
• WinBox 2: 306.723 – 623.280,00 euro
I numeri ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione del 29 dicembre 2025, ecco i numeri che mancano da più tempo:
Ritardatari assoluti
• Firenze: 42 (141 estrazioni)
• Nazionale: 59 (130)
• Bari: 20 (110)
• Bari: 46 (104)
• Venezia: 71 (99)
• Torino: 89 (92)
• Cagliari: 19 (92)
• Torino: 57 (84)
• Cagliari: 55 (84)
I tre numeri più ritardatari per ogni ruota
• Bari: 20 – 46 – 56
• Cagliari: 19 – 55 – 10
• Firenze: 42 – 65 – 16
• Genova: 52 – 34 – 69
• Milano: 73 – 50 – 44
• Napoli: 3 – 32 – 31
• Palermo: 36 – 52 – 21
• Roma: 6 – 26 – 36
• Torino: 89 – 57 – 18
• Venezia: 71 – 83 – 35
• Nazionale: 59 – 6 – 37
Superenalotto: i numeri più in ritardo
Infine, questi i numeri ritardatari del Superenalotto:
57 – 6 – 27 – 49 – 66 – 13