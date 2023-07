Monteforte Irpino (AV) – Evade dai domiciliari: 36enne arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 36enne di origini romene, ritenuto responsabile di “Evasione” nonché “Resistenza a pubblico ufficiale”. È accaduto ieri sera a Monteforte Irpino, nei pressi dell’abitazione dove lo stesso era detenuto agli arresti domiciliari.

L’uomo, per futili motivi, stava litigando animosamente con un suo conoscente. A notare la scena 3 appartenenti alle Forze dell’Ordine, liberi dal servizio. Gli stessi, dopo essersi qualificati, hanno cercato invano di tranquillizzare l’esagitato, che tuttavia non faceva mistero di non gradire la loro presenza. A seguito di segnalazione al “112”, sul posto sono intervenute alcune pattuglie di Carabinieri e personale medico, riuscendo con non poca fatica a calmarlo, evitando così ben più gravi conseguenze.

In un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, l’uomo è stato condotto in Caserma e successivamente, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, risottoposto agli arresti domiciliari.