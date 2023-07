Il mare per tutti è ad Agropoli. Inaugurata una speciale passerella per le persone disabili

Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale ed alle sinergie con l’Associazione “Ci girano la ruota” è stato organizzato sul litorale Agropolese un piccolo miracolo. Da qualche giorno le persone disabili motorie attraverso un sistema di binari possono accedere direttamente in spiaggia ed in mare, usando una carrozzella dedicata.

Un sogno per quanti erano costretti ad amare e gustare il mare da lontano, per gli ovvi ostacoli architettonici e naturali.

Ci piace portare all’attenzione dei lettori questo particolare sistema di inclusione, che a memoria dovrebbe essere “L’UNICO” presente nella nostra penisola. Così facendo, il mare di Agropoli è un mare per tutti!

Vincenzo Serpico – Delegato alla disabilità