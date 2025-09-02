Montefalcione, questa sera il cielo si accende con il Trofeo Città di Montefalcione

Montefalcione (Avellino) – Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina. Questa sera, 2 settembre 2025 alle ore 22:00, andrà in scena il Trofeo Città di Montefalcione, la gara pirotecnica che ogni anno richiama appassionati da tutta la Campania e dal Sud Italia.
Quattro le aziende in competizione per regalare al pubblico coreografie di fuoco e colore mozzafiato:
• Pirolandia Srl di Giuseppe La Rosa (Bagheria, PA)
• Pirotecnica F.lli Romano (Angri, SA)
• Di Matteo Fireworks Events (Sant’Antimo, NA)
• Senatore Fireworks (Cava de’ Tirreni, SA)
La manifestazione, che si terrà nel cuore del borgo irpino, promette di trasformare il cielo di Montefalcione in un grande palcoscenico di luce. Un evento che unisce tradizione, spettacolo e competizione artistica, capace di emozionare migliaia di spettatori.
Gli organizzatori lo annunciano così: “La più spettacolare gara pirotecnica del Sud Italia si svolge qui, a Montefalcione. Non fatevela raccontare”.