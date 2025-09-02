Avella si prepara a “Pane, Amore e Tarantella”: tre giorni di musica, sapori e tradizioni

Avella- Il cuore dell’Irpinia si accende di colori, suoni e profumi. Dal 26 al 28 settembre 2025 torna “Pane, Amore e Tarantella”, il festival che da anni celebra la cultura popolare campana attraverso musica, spettacoli e prodotti tipici.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Clanis con la direzione artistica di Roberto D’Agnese, trasformerà Avella in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la tradizione incontra l’enogastronomia.

Cosa aspettarsi

• Stand enogastronomici: degustazioni di pane e piatti tipici, accompagnati dai migliori vini locali.

• Musica e spettacoli: ritmi travolgenti di tarantella e performance dal vivo che animeranno il centro storico.

• Arte e cultura: un viaggio nella storia e nelle radici popolari dell’Irpinia.

Info pratiche

Il festival si svolgerà nel centro di Avella dal 26 al 28 settembre. Per informazioni sugli stand e la partecipazione è possibile contattare Mariangela al 320 6975797.

“Pane, Amore e Tarantella” non è solo un evento, ma un’esperienza che mescola sapori autentici, tradizione e divertimento collettivo. Un’occasione per scoprire il territorio, vivere la convivialità e lasciarsi trascinare dal ritmo antico della tarantella.