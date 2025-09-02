Baiano, un sacerdote dal Burkina Faso celebra la messa a Santo Stefano

BAIANO – Sarà un fine settimana speciale per la comunità di Baiano: sabato e domenica sarà ospite don Stephane Malgoubri, sacerdote originario del Burkina Faso, che domenica alle 10:30 celebrerà la Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano insieme al parroco don Enzo.

La presenza di don Stephane è resa possibile grazie all’amicizia e all’impegno dell’attivista Nina Albanese, da anni impegnata in Africa in progetti di sostegno ai bambini bisognosi. Proprio attraverso di lei è nato il legame che porta il giovane sacerdote a condividere un momento di fede e fraternità con la comunità di Baiano.

Un’occasione di incontro e di apertura internazionale che arricchisce la vita parrocchiale, testimoniando concretamente i valori di solidarietà, accoglienza e comunione tra popoli.