Montefalcione, al via i lavori di riqualificazione della torre semicircolare di Piazza Mercato

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della torre semicircolare di Piazza Mercato a Montefalcione, un intervento atteso da tempo che punta a restituire decoro, sicurezza e funzionalità a uno dei luoghi simbolo del paese.
Come comunicato dall’Amministrazione comunale sui propri canali ufficiali, l’opera è resa possibile grazie a un finanziamento della Provincia di Avellino e prevede interventi strutturali su copertura, infissi e interni, con l’obiettivo di trasformare l’edificio in uno spazio rinnovato e pienamente fruibile.
Negli anni, la torre – rimasta inutilizzata – era purtroppo finita al centro di episodi di vandalismo e degrado. Per questo, oltre ai lavori di ristrutturazione, il progetto include anche l’installazione di un moderno sistema di videosorveglianza, che garantirà il controllo costante dell’area e la prevenzione di nuovi atti vandalici.
L’intervento rientra in un più ampio piano di rigenerazione urbana portato avanti dal Comune, volto a valorizzare il centro storico e gli spazi pubblici.
Un passo concreto, come sottolinea l’Amministrazione, “per continuare a prenderci cura del nostro territorio e del suo patrimonio”, restituendo ai cittadini un luogo identitario e ricco di storia.