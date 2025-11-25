Mondragone, paura in via Monte Mileto: 56enne si barrica in casa con una bombola di gas. Arrestato

Momenti di altissima tensione ieri sera a Mondragone, dove un uomo di 56 anni si è chiuso nel proprio appartamento minacciando di far esplodere una bombola di gas da 15 chili. La scena si è consumata in via Monte Mileto e ha scatenato il panico tra i residenti, che hanno immediatamente contattato il 112 temendo il peggio.

Sul posto è arrivata in pochi minuti una massiccia operazione congiunta:

Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, agenti del commissariato di Castel Volturno, Vigili del Fuoco di Caserta e sanitari del 118. L’intera palazzina è stata evacuata per prevenire qualsiasi rischio, mentre l’area è stata messa in sicurezza metro dopo metro.

Quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione, si sono trovate davanti una scena ad altissima criticità: il 56enne era seduto sul divano, bombola tra le gambe e accendino in mano, pronto a trasformare l’appartamento in un potenziale inferno. Le prime verifiche parlano di un gesto nato da forti tensioni condominiali che avrebbero fatto precipitare l’uomo in uno stato di agitazione fuori controllo.

L’intervento decisivo è arrivato in un attimo. Approfittando di un momento di distrazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo fisicamente, sottraendogli accendino e bombola e impedendo ogni possibilità di esplosione. L’operazione è stata complessa ma fulminea: nessun residente è rimasto ferito.

Il 56enne è stato quindi arrestato in flagranza con le accuse di tentata strage e resistenza a pubblico ufficiale. La bombola e l’accendino sono stati sequestrati e affidati all’ufficio corpi di reato. Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Una notte che poteva trasformarsi in tragedia, evitata grazie all’intervento coordinato e rapidissimo delle forze dell’ordine.