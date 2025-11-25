Dilettanti, il punto sul Girone H: Paganese in vetta, Nola corsaro a Barletta. La Sarnese ne rifila sei

Domenica ricca di gol e verdetti significativi nel Girone H, dove la Paganese difende il primo posto mentre alle sue spalle la corsa resta serrata. Colpo esterno del Nola, goleada Sarnese e pari senza reti nei big match di Francavilla e Ferrandina.
I RISULTATI DELLA 13ª GIORNATA
• F.C. Pompei – Nardò 2–3
• Francavilla – Fidelis Andria 0–0
• Manfredonia Calcio 1932 – Heraclea Calcio 2–0
• Sarnese 1926 – Real Acerrana 1926 6–1
• Virtus Francavilla – Afragolese 0–0
• Ferrandina – Città di Fasano 0–0
• Martina Calcio 1947 – FBC Gravina 1–0
• Paganese Calcio 1926 – Real Normanna 1–0
• Barletta 1922 – Nola 1925 1–2
La Classifica
1. Paganese 27
2. Città di Fasano 26
3. Fidelis Andria 23
4. Afragolese 23
5. Heraclea Calcio 23
6. Nola 1925 22
7. Martina Calcio 1947 21
8. Barletta 1922 20
9. Nardò 19
10. FBC Gravina 16
11. Manfredonia Calcio 1932 16
12. Francavilla 15
13. Virtus Francavilla 14
14. Sarnese 1926 13
15. Ferrandina 13
16. Real Normanna 12
17. F.C. Pompei 9
18. Real Acerrana 1926 3
Il prossimo turno (14ª giornata – 30 novembre)
• Afragolese – Paganese
• Città di Fasano – Barletta 1922
• FBC Gravina – Ferrandina
• Fidelis Andria – Virtus Francavilla
• Heraclea Calcio – F.C. Pompei
• Nardò – Sarnese 1926
• Nola 1925 – Manfredonia Calcio 1932
• Real Acerrana 1926 – Francavilla
• Real Normanna – Martina Calcio 1947