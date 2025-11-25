Baiano in lutto: è scomparso l’avvocato Mario Colucci, esempio di umanità, onestà e dedizione professionale

Colucci, stimato penalista, lascia un vuoto profondo nella comunità e tra i colleghi

BAIANO – È un giorno di profondo dolore per la comunità di Baiano e per il mondo forense avellinese: è venuto a mancare l’avvocato Mario Colucci, figura conosciuta, rispettata e amata non solo per la sua competenza professionale, ma soprattutto per la sua straordinaria umanità.

Persona perbene, uomo riservato, dotato di rara educazione, Colucci aveva fatto della professione non un semplice lavoro, ma una missione. Celibe, ma profondamente legato alla sua toga, esercitava con passione, intelligenza e senso etico, distinguendosi come uno dei penalisti più stimati della zona, sempre dalla parte degli ultimi, spesso senza chiedere compenso, consapevole che la giustizia dovesse essere accessibile a tutti.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un amico leale, un professionista rigoroso, un uomo di principi, capace di ascoltare e di sostenere, di consigliare e di proteggere. La sua mente brillante e la sua sensibilità lo rendevano una presenza unica nei tribunali e nella vita sociale del territorio.

Molti colleghi, sconvolti dalla notizia, lo ricordano con affetto:

«Prima ancora che avvocato, era una persona perbene. Da lui abbiamo imparato cosa significa esercitare con coscienza e dignità».

Anche amici e cittadini hanno affidato ai social parole commosse, raccontando episodi, sorrisi, gesti discreti che lo descrivono meglio di qualsiasi curriculum.

La salma arriverà domani alle ore 11:00 nella chiesa di San Stefano a Baiano. L’orario dei funerali sarà comunicato nelle prossime ore. La redazione si unisce al cordoglio della comunità, con rispetto e sincera partecipazione.