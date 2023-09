Mirabella Eclano (AV) e comuni limitrofi – Proseguono i controlli dei Carabinieri. Tre denunce, quattro patenti ritirate.

Anche questo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio pianificate in ambito Comando provinciale ed in linea con le direttive del Prefetto della Provincia, Dott.ssa Paola Spena.

Il dispositivo straordinario, finalizzato al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla guida in stato di ebrezza, è stato effettuato soprattutto nelle ore serali e notturne, ponendo la massima attenzione alla sicurezza della circolazione, sulle strade provinciali e comunali, predisponendo diversi posti di controllo eseguiti dal personale delle Stazioni Carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Nel corso dei servizi, i militari hanno proceduto al controllo di oltre 153 veicoli e circa 250 persone, a 4 delle quali è stata ritirata la patente, numerose le contravvenzioni elevate per violazioni al c.d.s..

Nel corso delle attività alcuni automobilisti fermati, erano alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche: per due di loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino poichè risultati positivi al test dell’etilometro, con un valore ben oltre il limite massimo consentito per l’altro soggetto è stata contestata la violazione amministrativa con segnalazione alla Prefettura di Avellino. Inoltre, per omessa denuncia alla competente autorità di P.S. dell’avvenuto trasferimento in altra abitazione di un fucile legalmente detenuto, anche un 71enne del luogo veniva deferito all’autorità Giudiziaria.