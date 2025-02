Minorenne avellinese trasferito al carcere minorile di Nisida per violazione della misura cautelare

I Carabinieri della Stazione di Avellino, nella serata di ieri, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un sedicenne avellinese.

Il giovane, già accusato di furto aggravato continuato commesso nell’ottobre 2024, era stato precedentemente sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Tuttavia, il minore aveva arbitrariamente abbandonato la struttura, spingendo le autorità competenti a richiedere la sostituzione della misura cautelare.

A seguito della nuova ordinanza, il ragazzo è stato trasferito presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, dove sarà detenuto per il prosieguo delle indagini.

Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, Dott.ssa Patrizia Imperato, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle misure cautelari come strumento per garantire la sicurezza della collettività e il recupero dei giovani coinvolti in attività illecite.