Elezioni Saviano, ufficializzate le liste: sfida tra Allocca e Franco

SAVIANO – Si definisce il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Saranno due i candidati alla carica di sindaco: Giuseppe Allocca e Giuseppe Franco, pronti a contendersi la guida del paese.
Il candidato sindaco Giuseppe Allocca è sostenuto da due liste: Saviano Democratica e Saviano Popolare.
Per la lista Saviano Democratica i candidati sono:
Ambrosino Antonella
Ambrosino Felice detto Felicino
Buglione Rosa detta Rosetta
Caccavale Leopoldo
Colurciello Francesco
Del Vecchio Luca
De Sena Benedetta
Di Domenico Felice
Falco Virginia
Fuschillo Immacolata
Lauri Ada
Marinaccio Gianluigi
Mazzocchi Giovanna
Notaro Carmine
Pelella Francesco
Sepe Alessandra
Per la lista Saviano Popolare i candidati sono:
Ambrosino Giuseppe
Antino Giuseppe
Cappella Luigi
Cecere Colomba
Ferrara Giovanni Alfonso
Fuschillo Maria
Iovino Domenica
Marotta Carmine
Minieri Salvatore
Nardi Andrea
Nusco Maria Lucia
Pappacena Lucia
Riccio Giovanni
Sommese Maria
Sorriento Francesca
Tommasone Federica
Il candidato sindaco Giuseppe Franco è invece sostenuto da tre liste: CDU, AMA Saviano e Orizzonti.
Per la lista CDU i candidati sono:
Arianna Michele
Bocchino Teresa Stefania detta Teresa
Cerciello Monica
Falco Annamaria
La Marca Carmine detto Bertino
Liguori Lucia
Mauro Giovanni
Nappi Davide
Vacchiano Gelsomina detta Gemma
Perretta Leonardo
Piccolo Alfredo
Policastro Santolo Salvatore
Russo Ilenia Pia detta Manzo
Tambaro Pietro
Tufano Giuseppe detto Peppe
Vasco Sonia
Per la lista AMA Saviano i candidati sono:
Aliperti Riziero
Ambrosino Santa
Annunziata Isabella
Balestra Fiorentina
Busiello Liliana
De Risi Amedeo
Falco Salvatore
Ferraro Concetta
Franco Generoso
Iervolino Biagio
Notaro Antonietta
Palma Nicoletta
Panico Immacolata
Perretta Camilla detta Camilla
Perretta Giuseppe detto Erasmus
Pugliese Giuseppina detta Pina
Per la lista Orizzonti i candidati sono:
Addeo Luigi
Allocca Giacomo Michele detto Michele
Ambrosino Antonio
Ambrosino Sabatino detto Sabatino
Annunziata Raffaele
Carbone Anna
Ciccone Felicia
De Rosa Rosamaria
Falco Michele
Iovino Gabriella
Matonti Gianfranco
Merolla Massimiliano detto Massimo
Nappi Nestore
Santaniello Ilaria
Sommese Angelo
Tafuro Giosuè
Con la presentazione ufficiale delle liste entra nel vivo la campagna elettorale. I cittadini di Saviano saranno chiamati a scegliere tra due proposte politiche in una sfida che si preannuncia aperta e combattuta.