Meteo Irpinia, martedì tra schiarite e annuvolamenti: possibili piogge sui Picentini

IRPINIA – Tempo variabile sull’Irpinia nella giornata di martedì 12 maggio 2026. Secondo le previsioni, il quadro meteorologico sarà caratterizzato da un’alternanza tra schiarite e temporanei annuvolamenti, con condizioni generalmente più stabili sulle aree orientali della provincia.
Situazione diversa invece sui settori montuosi dei Picentini, dove la nuvolosità potrebbe risultare più compatta e favorire locali precipitazioni nel corso della giornata.
Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono variazioni significative, con valori che resteranno sostanzialmente stabili rispetto ai giorni precedenti.
Attenzione anche ai venti, che soffieranno moderati o tesi da sud-ovest, con possibili rinforzi di burrasca, localmente anche di burrasca forte, soprattutto nelle zone confinanti con il foggiano.
Una giornata quindi all’insegna della variabilità, con condizioni meteo da monitorare in particolare nelle aree interne e montane della provincia.