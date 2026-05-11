Giro d’Italia, giovedì 14 maggio il passaggio nel Nolano: ecco tutti gli orari comune per comune

Cresce l’attesa per il passaggio del Giro d’Italia in provincia di Napoli. Giovedì 14 maggio la carovana rosa attraverserà diversi comuni del territorio nolano e dell’area metropolitana prima dell’arrivo previsto a Napoli.

Sono stati diffusi gli orari stimati del passaggio dei corridori nei vari centri interessati dalla competizione, con una fascia oraria calcolata tra velocità media alta e bassa del gruppo.

Il Giro attraverserà Palma Campania tra le 15.30 e le 15.39 per poi proseguire verso San Paolo Bel Sito, dove il passaggio è previsto tra le 15.37 e le 15.46.

A Nola i corridori sono attesi tra le 15.38 e le 15.47, mentre a Comiziano il gruppo dovrebbe transitare tra le 15.45 e le 15.54.

Successivamente il Giro toccherà Cimitile tra le 15.51 e le 16.01 per poi raggiungere Brusciano, sede del traguardo volante, tra le 16.02 e le 16.13.

Il passaggio è previsto anche a Pomigliano d’Arco tra le 16.06 e le 16.18 e ad Acerra tra le 16.10 e le 16.22.

Ultimi transiti nell’area nord di Napoli con il gruppo atteso a Casoria tra le 16.38 e le 16.50 prima dell’arrivo nel capoluogo partenopeo previsto tra le 17.04 e le 17.21.

In vista del passaggio della corsa sono previste modifiche temporanee alla viabilità e possibili limitazioni al traffico nei comuni interessati dal percorso. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dei singoli comuni e dell’organizzazione del Giro d’Italia.