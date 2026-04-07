Consiglio comunale a Sant’Anastasia, Esposito: “Opposizione assente, ma si va avanti con i fatti”

Si è svolto nella serata odierna un Consiglio comunale a Sant’Anastasia, definito “importante” dal sindaco Carmine Esposito, che al termine della seduta ha tracciato un bilancio dell’attività amministrativa e non ha risparmiato critiche all’opposizione.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i consiglieri di minoranza erano assenti durante i lavori consiliari. “Assenti mentre noi lavoravamo per Sant’Anastasia”, ha sottolineato Esposito, evidenziando come, a suo dire, si privilegi spesso lo scontro mediatico rispetto al confronto istituzionale.

Nel corso della seduta sono stati approvati atti ritenuti strategici per l’ente. Tra questi, l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e del bilancio, strumenti fondamentali per garantire continuità amministrativa e dare concretezza agli interventi sul territorio.

Uno dei punti centrali ha riguardato la cessione alla Città Metropolitana di Napoli di un’area di circa 15mila metri quadrati, destinata alla realizzazione di un nuovo istituto scolastico superiore, completo di auditorium e palestra. Un progetto dal valore stimato tra i 12 e i 15 milioni di euro, che punta a rafforzare l’offerta formativa locale e a offrire nuove opportunità agli studenti del territorio.

Spazio anche alle politiche giovanili, con l’approvazione del regolamento per l’assegnazione di borse di studio e merito, dedicato alla memoria di Luigi Nicolais, figura di riferimento per la comunità.

Nel suo intervento, il sindaco ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni di amministrazione, parlando di una situazione finanziaria ereditata “difficile” e di un risanamento che avrebbe portato oggi a un avanzo di amministrazione superiore ai 6 milioni di euro.

“Non sono simboli, ma atti concreti”, ha ribadito Esposito, sottolineando come l’amministrazione continui a lavorare anche in vista della fine della legislatura, lasciando in eredità progetti già finanziati e pronti a partire.

Un passaggio, infine, anche sul futuro: l’obiettivo dichiarato resta quello di proseguire nel percorso amministrativo, puntando su programmazione e continuità per lo sviluppo della città.