Meteo in Irpinia, domenica 4 gennaio: nuvole in aumento e piogge in arrivo

Domenica 4 gennaio 2026 si apre all’insegna di condizioni meteorologiche instabili sull’Irpinia. Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso per l’intero arco della giornata, con una progressiva intensificazione della copertura.

Nel corso della mattinata e nel pomeriggio sono attese precipitazioni isolate, generalmente di debole intensità e distribuite in modo irregolare sul territorio. Con il passare delle ore, tuttavia, il quadro tenderà a peggiorare: in serata le piogge diventeranno più diffuse, interessando in maniera più estesa le diverse aree della provincia.

Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve ulteriore aumento, confermando valori miti per il periodo. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a richiamare aria più umida e favorendo l’instabilità atmosferica.

Una giornata, dunque, da affrontare con attenzione soprattutto nelle ore serali, quando il maltempo tenderà a farsi più insistente.