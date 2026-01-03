Lotto, 10eLotto e Superenalotto: estrazione del 3 gennaio, jackpot oltre quota 100 milioni

Si rinnova l’appuntamento con i numeri della fortuna. L’estrazione di sabato 3 gennaio 2026 ha aggiornato il quadro di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, confermando l’attenzione degli appassionati soprattutto sul montepremi principale, che continua a crescere superando la soglia dei 100 milioni di euro.

Per il Lotto, queste le combinazioni estratte sulle singole ruote:

• Bari: 33 – 13 – 81 – 4 – 8

• Cagliari: 16 – 86 – 49 – 87 – 14

• Firenze: 2 – 34 – 12 – 6 – 74

• Genova: 65 – 45 – 89 – 90 – 14

• Milano: 16 – 22 – 31 – 52 – 44

• Napoli: 78 – 15 – 13 – 11 – 29

• Palermo: 51 – 21 – 33 – 22 – 20

• Roma: 7 – 42 – 36 – 66 – 46

• Torino: 19 – 62 – 48 – 81 – 35

• Venezia: 67 – 36 – 9 – 64 – 50

• Nazionale: 18 – 53 – 11 – 47 – 55

Ampia e articolata anche la serie del 10eLotto, con i venti numeri vincenti:

2 – 7 – 13 – 15 – 16 – 19 – 21 – 22 – 33 – 34 – 36 – 42 – 45 – 51 – 62 – 65 – 67 – 78 – 81 – 86.

Il Numero Oro è il 33, il Doppio Oro è 33 – 13. I numeri Extra risultano: 4 – 6 – 8 – 9 – 11 – 12 – 31 – 48 – 49 – 52 – 64 – 66 – 87 – 89 – 90.

Per il Superenalotto, nessun “6” centrato nell’estrazione del 3 gennaio. La combinazione vincente è stata:

16 – 30 – 32 – 43 – 68 – 76, con numero Jolly 36 e Superstar 58.

Il jackpot sale così a 100.500.000 euro, destinato a crescere ulteriormente fino a 101.200.000 euro per l’estrazione del 5 gennaio 2026.

Sul fronte delle quote, cinque punti “5” hanno fruttato oltre 39 mila euro ciascuno, mentre migliaia di vincite minori sono state registrate tra punti “4”, “3” e “2”. Per il Superstar si segnalano due vincite da oltre 50 mila euro per i “4SS” e numerosi premi distribuiti tra Seconda Chance e WinBox.

Grande attenzione, come sempre, anche ai numeri ritardatari. In testa alla classifica restano il 42 sulla ruota di Firenze e il 59 sulla Nazionale, entrambi assenti da oltre 130 estrazioni, seguiti da una lunga serie di numeri che continuano a far discutere appassionati e statistici.

L’attesa ora è tutta per il prossimo concorso: con un jackpot così elevato, il sogno del “6” continua ad alimentare speranze in tutta Italia.