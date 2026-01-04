Quadrelle i 40 anni di Filomena Picariello

Un traguardo importante per Filomena Picariello, che in questi giorni ha spento 40 candeline circondata dall’affetto di familiari, amici e persone care.

I quarant’anni rappresentano una tappa significativa nella vita di ogni persona: un’età fatta di maturità, consapevolezza, sogni che prendono forma e nuovi progetti che guardano al futuro. Filomena ha raggiunto questo bellissimo traguardo con il suo sorriso, la sua forza e la sua sensibilità che da sempre la contraddistinguono.

A lei vanno gli auguri più sinceri dell’amica Maria De Santis, che le augura una vita ricca di salute, serenità, soddisfazioni personali e tanti momenti felici da vivere e condividere con le persone che ama.

Quadrelle si unisce idealmente a questo abbraccio di affetto, augurando a Filomena altri infiniti anni di gioia, amore e sorrisi.