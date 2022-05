Mascherpa indaga al Manzoni e scopre… il talento

Ancora una volta la Questura di Avellino ha proposto alle scuole del territorio il Progetto Concorso PretenDiamo Legalità ( 2021/2022) la cui cerimonia di premiazione si è tenuta stamattina , in rete, alla presenza del Dirigente l’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania – Ambito Territoriale di Avellino Dr.ssa Rosa GRANO, del Sig. Questore di Avellino , Dr. Maurizio Terrazzi, della giuria ,di tutti i Dirigenti delle scuole partecipanti e soprattutto degli alunni che miscelando fantasia, competenze artistiche e legalità si sono fatti notare per i loro lavori.

Quasi come a sigillare l’unione dell’I.C. “A. Manzoni” tra le due sedi della scuola secondaria di primo grado, il primo posto nella categoria “Graphic Novel” è stato riconosciuto , ex equo alle due terze A, una di Sirignano l’altra di Mugnano. Al loro interno due talenti: Michela Esposito e Stefano Sanseverino che guidati con professionalità e competenza dalle due docenti di Arte, la prof.ssa Monica Barbati e la prof.ssa Caterina Capriglione, hanno rappresentato con un fumetto un’intrigante storia poliziesca. Il passo successivo per Michela, premiata individualmente, sarà la partecipazione alla gara nazionale e anche lì, si cimenterà a trasmettere, con l’arte del disegno, la sua natura dolce e sensibile. Questa volta il tema è stato il gioco che da innocuo passatempo per bambini e adulti si è tramutato in gioco d’azzardo, trappola talvolta, ma altre scelta, di forme d’illegalità dalle mille sfumature, magistralmente intrecciate nella trama di un racconto che i ragazzi hanno inventato, grazie alle competenze acquisite dall’esperta di scrittura creativa, prof.ssa Simona Passalacqua. Ancora una volta la Dirigente scolastica, prof.ssa Luigia Conte può ritenersi fiera dei risultati raggiunti e di aver potuto festeggiare questo ulteriore riconoscimento ai suoi alunni a lei così cari.

G.D.

