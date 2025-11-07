Martusciello appoggia De Laurentiis: “Il Maradona è inadeguato, Napoli merita uno stadio moderno”

Le parole di Aurelio De Laurentiis sullo stadio Diego Armando Maradona continuano a far discutere e trovano sponda anche nel mondo politico.

A intervenire è Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, che si è detto d’accordo con il giudizio espresso dal presidente del Napoli durante il Football Business Forum alla Bocconi.

«De Laurentiis deve solo togliere il suffisso “semi” e siamo totalmente d’accordo con lui. Lo stadio Maradona è davvero un disastro, un impianto inadeguato per una città come Napoli e per una squadra che rappresenta un simbolo internazionale» – ha dichiarato Martusciello.

Secondo il dirigente azzurro, la responsabilità sarebbe da attribuire in particolare alla gestione amministrativa degli ultimi anni:

«Da anni denunciamo l’inerzia del Comune, che non ha mai avuto il coraggio di progettare uno stadio moderno e funzionale. Napoli merita un impianto all’altezza della sua storia e del suo pubblico, non una struttura ferma agli anni ’90».

Martusciello apre inoltre alla possibilità di una collaborazione pubblico-privato, se il presidente del Napoli scegliesse di investire direttamente nella realizzazione o riqualificazione dell’impianto:

«Se De Laurentiis vuole investire, il Comune apra finalmente le porte a una vera collaborazione. Il calcio può essere anche motore di sviluppo urbano, ma serve una politica che non resti ferma sugli spalti».

Il dibattito sul futuro del Maradona resta dunque centrale: riammodernamento completo o nuovo stadio?

Le prossime mosse tra Comune e SSC Napoli diranno quale strada diventerà percorribile.