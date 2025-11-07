Lupi in marcia verso Cesena

Domenica alle 15 al Manuzzi la sfida della dodicesima giornata. Cancelli aperti alle 13.30. Attesa una grande presenza biancoverde. Biancolino: partita difficile, servirà equilibrio.

L’Avellino si prepara a una trasferta che profuma di calcio vero. Domenica 9 novembre, alle 15, l’Orogel Stadium Manuzzi sarà il teatro di Cesena-Avellino, incrocio che arriva nel momento in cui entrambe le squadre cercano conferme e continuità. I cancelli apriranno alle 13.30, visto l’afflusso previsto: il settore ospiti dispone di 4600 posti, con biglietti acquistabili solo dai possessori della fidelity card Branco al costo di ventidue euro più diritti di prevendita. Nonostante il prezzo, si attende un esodo importante. Almeno duemila tifosi biancoverdi raggiungeranno la Romagna dall’Irpinia e dal Centro-Nord.

Questa mattina, in conferenza stampa al Partenio, Raffaele Biancolino ha presentato la partita. Il tecnico ha parlato con voce calma ma sguardo concentrato, consapevole dell’avversario che attende la sua squadra. Ha definito il Cesena una formazione forte, con idee e identità, ma ha sottolineato come in casa abbia mostrato qualche difficoltà. Ha ricordato che la crescita dell’Avellino passa dall’equilibrio e dal lavoro quotidiano iniziato a luglio, perché in questa categoria basta un attimo per rimettere tutto in discussione.

Patierno è tornato in gruppo ma va gestito. Tutino è in crescita e potrebbe aumentare minutaggio. Rigione sta migliorando ma non è ancora al massimo. Iannarilli non sarà convocato per un fastidio alla spalla e al suo posto giocherà Daffara. Palmiero resta il metronomo del centrocampo, fulcro del pensiero e della costruzione.

Il Cesena arriva alla sfida con venti punti e un percorso convincente, anche se in casa ha raccolto meno rispetto alle attese. L’Avellino ne ha sedici e la vittoria con la Reggiana ha riacceso fiducia e appartenenza. Arbitrerà Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni

Cesena (3 5 2)

Klinsmann

Ciofi Zaro Mangraviti

Ciervo Berti Castagnetti Bastoni Adamo

Diao Shpendi

Allenatore Mignani

Avellino (4 3 1 2)

Daffara

Missori Simic Enrici Fontanarosa

Besaggio Palumbo Palmiero

Insigne

Tutino Biasci

Allenatore Biancolino