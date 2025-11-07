Pozzuoli, rissa tra pescatori al porto: quattro feriti, uno finisce in ospedale

Tensione questa mattina al porto di Pozzuoli, dove una discussione tra pescatori è degenerata in una rissa con quattro persone ferite. Una di queste è stata trasferita in ospedale, mentre le altre tre sono state medicate sul posto dal personale del 118, giunto con un’ambulanza.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe legato al furto di numerose nasse, avvenuto nei giorni scorsi nelle aree di ormeggio dei pescherecci. A un pescatore sarebbero stati sottratti in due episodi distinti circa 800 nasse complessive. Il diretto interessato avrebbe sospettato di un collega, dando origine a un primo acceso confronto nelle prime ore del mattino.

La tensione è poi riesplosa qualche ora dopo, trasformandosi in una rissa che avrebbe coinvolto almeno sei o sette persone, secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti nella zona degli imbarchi per Ischia e Procida.

Per sedare la colluttazione è stato necessario l’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli e della Polizia Municipale, ora impegnati a ricostruire con precisione dinamica e responsabilità della vicenda.

Le indagini sono in corso e non si escludono denunce nei confronti dei partecipanti.