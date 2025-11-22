Portici: maltratta i genitori. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

In particolare, gli agenti Commissariato di Portici- Ercolano, a seguito di una segnalazione YouPol, riguardante una lite familiare in atto, sono intervenuti presso un’abitazione a Portici.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo ed una donna in evidente stato di agitazione, i quali hanno riferito di essere stati aggrediti dal figlio, anch’egli presente nell’appartamento.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, traendolo in arresto.