Manfredi: “Napoli sta cambiando, ma non ci fermiamo. Lavoriamo ogni giorno per migliorarla”

Napoli è in trasformazione, e il cambiamento è ormai visibile. A sottolinearlo è il sindaco Gaetano Manfredi, in un messaggio pubblicato sui social nel quale ribadisce l’impegno quotidiano dell’amministrazione comunale per affrontare le sfide ancora aperte.

«Napoli sta cambiando, in modo visibile» scrive il primo cittadino «ma sappiamo bene che restano delle criticità. Per questo guardiamo avanti e continuiamo a lavorare, ogni giorno, su ciò che conta: servizi, infrastrutture, mobilità».

Manfredi sottolinea come la reputazione del capoluogo partenopeo sia in netto miglioramento, insieme agli indicatori economici. «Cresce il PIL e aumentano i posti di lavoro. Sappiamo che c’è ancora da fare, ma siamo costantemente all’opera per migliorare la qualità della vita nella nostra città».

Il messaggio arriva in un momento di grande fermento per Napoli, tra cantieri aperti, grandi eventi internazionali in arrivo e importanti progetti di riqualificazione urbana. L’obiettivo, come più volte ribadito dal sindaco, è quello di rendere la città sempre più moderna, efficiente e vivibile, senza perdere la propria identità e la propria anima.