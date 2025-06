Napoli Basket, ufficiale l’ingaggio di Ishmael El-Amin: accordo biennale per il play-guardia statunitense

La GeVi Napoli Basket rafforza il proprio roster con l’arrivo di Ishmael El-Amin, play-guardia statunitense classe 1998. Il club partenopeo ha ufficializzato la firma del giocatore con un contratto biennale, inserendolo nel nuovo progetto tecnico per la prossima stagione.

Nato a Minnetonka, Minnesota, El-Amin è un esterno di 184 cm con un profilo tecnico e umano di assoluto spessore. Dopo aver iniziato la carriera nel college basketball NCAA con i Ball State Cardinals (2017–2021), ha chiuso il percorso universitario ai Rhode Island Rams prima di sbarcare in Europa. La sua prima esperienza nel Vecchio Continente lo vede protagonista in Bulgaria con lo Shumen Basket, dove si mette in luce con numeri importanti: 24.2 punti, 5.2 rimbalzi e 4.4 assist a partita.

Nel 2023 approda in Lettonia, al BK Ventspils, mantenendo altissime percentuali realizzative: 21.1 punti di media e una valutazione complessiva di 18.8. Nell’ultima stagione ha militato in Israele con l’Hapoel Gilboa Galil, chiudendo con 16.6 punti, 1.6 rimbalzi e 2 assist a gara in 25 presenze.

Grande soddisfazione da parte di James Laughlin, general manager della società azzurra:

«El-Amin è il profilo ideale per il nostro progetto. Ha esperienza, talento e margini di crescita. È un marcatore naturale e un playmaker intelligente. Ma soprattutto, è un leader dentro e fuori dal campo, con valori che rispecchiano quelli del nostro club. Siamo felici di accoglierlo nella famiglia del Napoli Basket».

Con questo innesto, Napoli punta ad alzare il livello tecnico e la competitività del gruppo, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di ambizioni e nuove sfide.