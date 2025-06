L’Amministrazione Comunale ha ufficialmente aderito al Manifesto della comunicazione non ostile, con Delibera di Giunta Comunale n. 79/2025. Un impegno concreto per promuovere un linguaggio rispettoso, inclusivo e responsabile, anche nei contesti digitali e istituzionali.

Un passo avanti per una comunità più consapevole, dove le parole diventano strumenti di dialogo e non di divisione.