Mandamento Baianese, la Comunità Montana Partenio Vallo Lauro, in prima linea per la mitigazione del rischio idrogeologico.

A parlarne è l’assessore Giovanni Belloisi, che a fronte delle precipitazioni eccezionali avvenute nel mese di maggio, elogia il lavoro svolto dall’Ente proprio nella prevenzione e nella mitigazione da danni prodotti dalle piogge che hanno interessato l’intera penisola nell’ultimo mese. In base alla programmazione ed ai progetti, con largo anticipo è stata data priorità alla pulizia ed alla messa in sicurezza dei valloni, alvei e vasche di sedimentazione, prevenendo in questo modo il ripetersi di danni prodotti dalle piogge che hanno interessato il mandamento in questi anni. L’ottimo lavoro svolto dagli operai coordinati dai dirigenti ing. Combatti e arch. Parrella hanno fatto si che non si ripetessero nel mandamento, alluvioni, frane e disagi per l’intera popolazione. Il presidente Carmine De Fazio ha dato priorità al monitoraggio, controllo e prevenzione dai rischi derivanti da eventi atmosferici di particolare entità quale il rischio idrogeologico. Nei comuni afferenti alla nostra comunit montana, in base ai lavori svolti non si sono registrati eventi di particolare criticità. I lavori proseguono, avendo come unico comun denominatore, la messa in sicurezza e la prevenzione del territorio montano ed urbano. Nei giorni a seguire, l’assessore Giovanni Belloisi,come già fatto, monitorera’ personalmente i cantieri e le opere messe in atto dalla Comunita Montana Partenio Vallo Lauro, comunicando all’intero territorio gli sforzi e gli obiettivi raggiunti fino ad ora.