Luca De Virgilio conferma il suo sostegno per l’US Angri 1927 e si schiera al fianco dell’attuale dirigenza con il ruolo di Vice-Presidente con delega alla Gestione del Settore Giovanile. L’imprenditore angrese rientra nella proprietà del sodalizio grigiorosso e lo fa con voglia, determinazione e passione. Elementi imprescindibili che rappresentano le basi a sostegno di un progetto ambizioso che guarda al futuro con ottimismo.

Queste le sue prime parole:

“Sono felice di rientrare a far parte di una società che sta provando a scrivere una pagina di storia importante per la nostra città. Il calcio è passione e la passione per i nostri colori è smisurata. Insieme agli altri soci stiamo lavorando per costruire una realtà sportiva concreta, con basi solide e capace di garantire risultati sportivi, ma soprattutto con voglia di investire sui giovani realizzando un settore giovanile valido, per trasformarlo nel tempo in un polmone di energia per la prima squadra”.