Meteo Irpinia, domenica 28 dicembre: giornata stabile e soleggiata, nubi in aumento in serata

Condizioni meteorologiche nel complesso stabili e favorevoli su tutta l’Irpinia nella giornata di domenica 28 dicembre 2025. Il tempo sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, grazie alla presenza di un campo di alta pressione.

Nel corso del tardo pomeriggio e della sera è atteso un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sulle aree interne e collinari, senza fenomeni di rilievo associati.

Sul fronte delle temperature, le minime saranno in diminuzione, con valori più freddi nelle prime ore del mattino, mentre le massime faranno registrare un lieve rialzo, garantendo un clima più mite nelle ore centrali della giornata.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali, con locali rinforzi a partire dal tardo pomeriggio, in particolare sui settori più esposti.

Nel complesso, una giornata tipicamente invernale ma dal carattere stabile, ideale per attività all’aperto nelle ore centrali, prestando attenzione al calo termico serale.