Lotto, 10eLotto e Superenalotto: estrazioni dell’8 gennaio 2026, tutti i numeri e i grandi ritardatari

Si sono svolte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 8 gennaio 2026, appuntamento seguito come sempre da milioni di giocatori. Di seguito il riepilogo completo dei numeri vincenti, dei jackpot aggiornati e dei ritardatari più longevi in vista del prossimo concorso.

Lotto: i numeri vincenti dell’8 gennaio 2026

Queste le combinazioni estratte sulle singole ruote:

• Bari: 5 – 37 – 1 – 56 – 68

• Cagliari: 69 – 22 – 46 – 89 – 80

• Firenze: 66 – 68 – 4 – 65 – 17

• Genova: 6 – 81 – 22 – 50 – 72

• Milano: 75 – 47 – 66 – 80 – 17

• Napoli: 14 – 82 – 20 – 69 – 90

• Palermo: 51 – 20 – 29 – 72 – 44

• Roma: 60 – 12 – 69 – 79 – 15

• Torino: 52 – 77 – 67 – 84 – 83

• Venezia: 70 – 37 – 55 – 89 – 53

• Nazionale: 47 – 83 – 55 – 79 – 59

10eLotto: la combinazione vincente

Nell’estrazione collegata al Lotto sono usciti i seguenti 20 numeri:

1 – 5 – 6 – 12 – 14 – 20 – 22 – 37 – 47 – 51 – 52 – 60 – 66 – 68 – 69 – 70 – 75 – 77 – 81 – 82

• Numero Oro: 5

• Doppio Oro: 5 – 37

Numeri Extra:

4 – 17 – 29 – 46 – 50 – 55 – 56 – 65 – 67 – 72 – 79 – 80 – 84 – 89 – 90

Superenalotto: combinazione e jackpot

Per il Superenalotto dell’8 gennaio 2026 sono stati estratti:

• Combinazione vincente: 88 – 45 – 55 – 53 – 42 – 35

• Numero Jolly: 66

• Numero Superstar: 52

Il jackpot in palio per l’estrazione dell’8 gennaio era pari a 102.000.000 euro, mentre per il concorso successivo del 9 gennaio 2026 sale a 102.900.000 euro.

Lotto: i numeri ritardatari in vista del 9 gennaio 2026

Ritardatari assoluti

• Firenze: 42 (148 estrazioni)

• Bari: 20 (117)

• Bari: 46 (111)

• Torino: 89 (99)

• Cagliari: 19 (99)

• Cagliari: 55 (91)

• Nazionale: 6 (91)

• Torino: 18 (83)

• Milano: 73 (80)

• Nazionale: 37 (80)

I tre numeri più in ritardo per ruota

• Bari: 20 (117) – 46 (111) – 5 (69)

• Cagliari: 19 (99) – 55 (91) – 10 (74)

• Firenze: 42 (148) – 16 (71) – 14 (59)

• Genova: 34 (78) – 69 (72) – 31 (57)

• Milano: 73 (80) – 50 (77) – 58 (68)

• Napoli: 3 (65) – 41 (55) – 84 (46)

• Palermo: 36 (72) – 52 (67) – 57 (61)

• Roma: 26 (73) – 81, 31 (57) – 30 (54)

• Torino: 89 (99) – 18 (87) – 34 (68)

• Venezia: 83 (69) – 24 (63) – 33 (51)

• Nazionale: 59 (137) – 6 (91) – 37 (80)

Superenalotto: i numeri più ritardatari

In vista della prossima estrazione restano sotto osservazione anche i principali ritardatari del Superenalotto:

• 57 (79 concorsi)

• 27 (57)

• 49 (51)

• 66 (46)

• 4 (44)