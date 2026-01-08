Meteo Irpinia, torna il maltempo: venti forti e neve in arrivo sui rilievi

L’Irpinia si prepara a una nuova fase di instabilità atmosferica, come evidenziato dal bollettino meteorologico emesso dall’Osservatorio di Montevergine alle ore 22:50 di oggi, giovedì 8 gennaio 2026. La circolazione atmosferica è attualmente dominata da venti sud-occidentali, segnale dell’imminente ingresso di una nuova perturbazione atlantica destinata a influenzare il tempo nei prossimi giorni.

Secondo gli esperti, sabato è attesa una nuova flessione delle temperature, che potrebbe riportare condizioni più tipicamente invernali soprattutto alle quote medio-alte.

Le previsioni per venerdì 9 gennaio 2026

Per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio, lo scenario meteorologico sarà caratterizzato da:

• Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio

• Precipitazioni sparse e intermittenti, più frequenti e diffuse lungo i settori appenninici

• Schiarite temporanee, soprattutto nelle aree dell’Alta Irpinia

Nel corso della serata, con il progressivo calo delle temperature in quota, sono attese nevicate a partire dai 1200–1300 metri, interessando i principali rilievi montuosi.

Temperature e venti

• Temperature: in generale aumento durante la giornata

• Venti: sud-occidentali moderati o forti

• Raffiche: fino a 70–80 km/h, con picchi di 90–100 km/h in Alta Irpinia

Le condizioni di vento intenso potrebbero causare disagi, in particolare nelle zone montane ed esposte.

L’evoluzione resta da monitorare nelle prossime ore, con particolare attenzione ai settori appenninici e alle aree più elevate del territorio irpino.